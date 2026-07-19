Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı maddesi dünya yıldızı Mohamed Salah'ın transferi... Boşta olan Mısırlı fenomen futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor ancak kolay değil...

"HABERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Arap basınından WinWin'e konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferdeki son durumu şu sözlerle açıkladı:

"Mohamed Salah, hem Vincenzo Italiano hem de sportif direktörümüzle bizzat görüşüp transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu yüzde 35 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz."