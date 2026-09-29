Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu olan Başkan Adalı, merak edilenleri yanıtladı.

Seçim konusunda konuşan Adalı "Bir seçim düşüncemiz vardı. Tüzük çalışması yapıyor arkadaşlar. Tüzükte değişecek maddelerden birisi de görev süresini 2 yıla düşmesiydi. 3-5 maddelik bir değişiklik yapmayı düşünüyorduk ama divan başkanıyla konuştuktan sonra daha geniş kapsamlı bir değişiklik yapmayı düşündük. O nedenle yetişmedi. Yönetim kurulunda yorulan arkadaşlar var, dışarıdan yardımcı olayım diyen arkadaşlar var. O yüzden yeniden bir yönetim kurmak için seçime gitmeye karar verdik." dedi.

Beklentilerin üzerinde bir başlangıç ile sezona giriş yaptıklarını ifade eden Serdal Adalı "Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmaz. Türkiye liglerinde örneği olmadığı gibi Avrupa'da da pek örneği olmayan bir şekilde futbol takımımızın neredeyse tamamını değiştirdik bu süreçte. 30'a yakın oyuncu değiştirdik. Haliyle bunların bir uyum süreci oluyor. Ben biraz daha tedbirli yaklaşıyordum, 6-7 haftayı kazasız belasız geçirir miyiz diye düşünürken inanılmaz bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

BEKLEDİĞİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Devre arasında kadro planlamasına uygun takviyeler yapacaklarını belirten Adalı "Kadro planlamasına uygun program yapınca bir başarı ortaya çıktı ama ben hala bu takımın bir süreye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Milli aradan sonra takımın futbol manasında daha iyi sonuçlar alacağına ve daha iyi görüntü vereceğine inanıyorum. ('Benden şampiyonluk beklemiyorlar' röportajı hakkında) Hoca öyle bir röportaj vermiş ama hocanın aklında şampiyonluk var. O da temkinli konuşuyor. Transfer ekibi hiç durmadı. Statta Graf çalışıyor, Ümraniye'de Önder Özen ve ekibi çalışıyor. İstediğimiz transferlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Devre arasında da bir iki transfer yapacağız." diye konuştu.

Serdal Adalı ara transfer döneminde yapacakları transferler hakkında "Devre arası transferi için plan doğrultusunda gidiyoruz. Planlamanın dışında birisi çıkar mı bilmiyorum." derken "İtaliano'nun Vlahovic gibi çok istediği birisi var mı?" sorusuna ise "Var, devre arasında kısmetse alacağız onu." yanıtını verdi.

Yayın ihalesinde bekledikleri rakamı da açıklayan Adalı "Yayın ihalesinin rakamları ortada. O günden bugüne kadar da Türk futbolu gelişme sağladı. Mevcut rakamlar artık komik hale geldi. 500 milyon doların altındaki bir rakam evet demek düşüncemiz yok. İhale sürecinde istekliler var yurt içi ve dışından." dedi.

MHK SÖZLERİ

TFF ve MHK için de konuşan Serdal Adalı "TFF'nin iyi yaptığı şeyler de var ama MHK konusunda maalesef çok ısrarcılar. Lig inanılmaz hatalarla başladı. İnşallah iyi olur diye dua ediyoruz. Sanki Beşiktaş'ın önünü kesmek için olaylar gerçekleşiyor! Ligde altı haftada herkesin 'evet' dediği altı golümüz iptal ediliyor. Penaltıları saymıyorum, verileni saymıyorum. Saha içindeki yumruk hadisesi bizim için hepsinden daha önemliydi. Düzelmesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

HAPOEL MAÇI SEYİRCİLİ

Serdal Adalı, İsrail ekibi ile oynayacakları Avrupa Ligi maçına ilişkin "Hapoel Beer Sheva eşleşmesi için kimsenin itiraz etmesine gerek yoktu. UEFA'nın benzer uygulamaları var, aynı torbaya atmayabilirlerdi. Batum'da seyircili oynayacağız o maçı. Gürcistan Spor Bakanlığı ile görüşmelerimiz yaptık. UEFA ile de görüştük. Bir taraftan da Güney Kıbrıs takımıyla eşleştik" ifadelerini kullanırken, stadyum kapasitesi için de "Kale arkalarında koltuk değişimi yaptık. 3500-4000 arası kapasite artırımı olacak. Kasım ayında bitecek. Kale arkalarındaki kombine satışlarını herkesin ulaşabileceği rakamlarda çıktık. Kapasite ile birlikte gelirimiz de artacak." dedi.