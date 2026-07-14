Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Siyah-Beyazlı takımın Slovakya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.

Serdal Adalı, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ve kulübüyle transfer görüşmelerine ilişkin, "31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için" ifadelerini kullandı.

"BU KEZ DAHA AZ MAAŞA ALIYORUZ"

Geride kalan sezonda da tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgilendiklerini aktaran Adalı, "Geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim. 8 milyon avro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz." dedi.

Serdal Adalı, Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı teknik adam Vincenzo Italiano'nun çok istediğini vurgulayarak, "Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi, gittik aldık" şeklinde konuştu.