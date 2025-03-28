Dolmabahçe’de yarın oynanacak Galatasaray derbisi Beşiktaş açısından özellikle psikolojik açıdan büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışına havlu atan, 3’üncülük hedefinin de 7 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar sahasındaki sezonun son derbisinden zaferle ayrılıp, taraftarının yüzünü biraz olsun güldürmek istiyor.

YASİN KOL’UN ATANMASI ÇILDIRTTI

Diğer taraftan da Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan gerginlik var. Uzun süredir derbiye yabancı hakem isteyen Beşiktaş, Yasin Kol’un atanmasıyla ayaklanmıştı. Başkan Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok sert ifadeler kullandı, kararların Galatasaray ve Fenerbahçe’nin talepleri doğrultusunda alındığını iddia etti.

Buaçıklamalar sonrası Serdal Adalı soluğu Ümraniye’de aldı. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Adalı, karşılaşmanın önemini vurguladı, derbi zaferi. Başkan, “Beşiktaşımıza büyük haksızlıklar yapılıyor. Yönetim olarak biz, bununla saha dışında mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Sizlerden isteğim iyi futbol ve galibiyet. Beşiktaş’ın gerçek gücünü herkese gösterelim” ifadelerini kullandı.