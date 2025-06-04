Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sezonu ve projeleri değerlendirdi.

Göreve geldikleri andan itibaren 3 transfer dönemi süre istediklerini hatırlatan Adalı "Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu 4. tamamladık. Son 4 sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır bir yer değil. 4 sezondur daha kasım aralık aylarında havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek ve şampiyonluklar içindir.. Göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltmek için zamana ve doğru sisteme ihtiyacımız olduğunu söyledik. Giriş aşamasını tamamladık, gelişme ve sonuç aşamasına geçiyoruz." dedi.

ALIMPIJEVİC MÜJDESİ

Basketbol şubesi için müjdeli haberi veren Serdal Adalı "Kendi yarattığımız kaynaklarla 35 milyon euronun üzerinde ödeme yaptık. Bankalar Birliği'ne 35 milyon euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon euro kaynak yaratıldı. Beşiktaş'ın mayıs ayı dışında personeline, oyuncusuna borcu yoktur. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının dağıtılacağı spekülasyonları yapılıyor. Bu iddialar doğru değil. Erkek basketbol takımımızın başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.

GÜNLÜK FAİZ 125 BİN EURO

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumdan da söz eden Başkan Adalı "Sermaye artırımı neticesinde kulübümüz hissesi yüzde 51'den yüzde 70'e çıktı. Bunu yaparken de hiçbir yükümlülük ve borç altına girilmemiştir.

22 Haziran'daki genel kurulun en önemli günden maddesi Dikilitaş'taki araziye Emlak Konut ile birlikte yapacağımız projedir. Mayıs ayı başlarında Emlak Konut ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. 15 dönüm büyüklükte ve tamamen atıl durumda bulunan bir arsamız için böyle bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Birilerinin dediği gibi ne rahmetli Süleyman Seba'dan kalan bir araziyi başkalarına peşkeş çekiyoruz ne de başka bir kulübün yaptığı gibi 'Alın bu araziyi ne yaparsanız yapın, borcumuzdan kurtulalım' diyoruz. Bu projeden 150-200 milyon dolar gelir bekliyoruz.

Beşiktaş'ın malını mülkünü sattığımız yok. Ezeli rakiplerimiz benzeri projeleri hayata geçirerek maddi anlamda gelir sağladılar ve bu gelirleri de kadrolarına yansıttılar. Biz bu konuda geri kaldık. Bu anlaşma Beşiktaş için tarihi bir fırsattır. Beşiktaş'ın kasasından günlük 125 bin euro faiz çıkmaktadır. Beşiktaş'ın her ay 4 milyon euro faiz ödeyecek gücü varsa hiçbir şey yapmadan bu şekilde devam edelim! Bu proje Beşiktaş'ın kasasına gelir getirmesinin ve borçlarını azalta azalta bitirecek olmasının yanı sıra Beşiktaş'ı düzlüğe çıkaracak bir projedir." ifadelerini kullandı.