Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı, MHK'ye ateş püskürdü. Adalı, ligin bu şekilde devam edemeyeceğini ifade ederken "MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra... Sadece biz değil. Belki şimdi Amed SF yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileriye gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Herkese aynı hatalar yapılıyor. Avrupa Ligi maçı oynadık. Hiçbiriniz hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? İnşallah federasyon başkanımız bir çare bulur, yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez.

Ne diyeyim, üzgünüz. Takım yorgundu. İyi oynamadık. Toparlayacağız milli maç arasında. Yine eski oyunumuza döneceğiz. Daha ne görüşeyim Riva'ya gidip. Her seferinde biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık bundan sonra kararları kendileri verecek. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu lig, bu şekilde bitmez. Herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz sonuçlar olur. Bunun sorumlusu ne biz, ne haksızlığa uğrayan takımın taraftarları ya da yönetimi olur. Üstünse üstüne zorla gidiyorlar." dedi.