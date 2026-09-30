Beşiktaş, pazar günü Serdal Adalı başkanlığında yeni bir sayfa açacak. Olağanüstü seçim kararıyla güven tazeleyecek olan Adalı, Divan Kurulu’na teslim ettiği yeni yönetim kuruluyla birlikte dev bir kadro kuracak. Türkiye ve Avrupa’da söz sahibi olan birçok iş insanıyla yola çıkacak olan Adalı, kendi bünyesinde bulunduğu holdingle önemli bir servete sahip.

DÜREN GERİ DÖNDÜ

Asil üyelerde yer alan Murat Kılıç, Dilek Grup ve Canan Kozmetik’in patronu. Uğur Fora, fuarcılık ve reklam pazarlama sektöründe önemli bir isim. Leman Özgür Rodoplu, savunma sanayisi, Mithat Görkem Aksoy inşaat ile enerji sektöründe ve Prof. Dr. Mete Düren de endokrin cerrahide kendisini kanıtlamış bir isim. Düren, geçmişte TFF’de aldığı görevler nedeniyle futbolu da çok iyi bilen insan