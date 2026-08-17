Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hakkında konuşan Adalı, "Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
DENGESİNİ KAYBEDİP YERE DÜŞTÜ
Serdal Adalı sponsorluk toplantısında talihsiz bir kaza yaşadı. Adalı, kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yanındakiler hemen Adalı'yı düştüğü yerden kaldırdı.