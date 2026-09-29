Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
Seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu'na teslim etti.
Adalı'nın listesi şöyle:
Murat Kılıç, Uğur Fora, Mete Düren, Mithat Görkem, Leman Özgür Rodoplu, Toygun Batallı, Aykan Aydın, Özkan Arseven, Orhan Özalp, Mehmet Sarımermer, Aslan Küçükemre, Üzeyir Engin, Ziya Fırat Gültekin, İpek Gencer, Cengiz Sarıkaya.
Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 4 Ekim Pazar saat 10.00’dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.