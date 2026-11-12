Beşiktaş’ta ocak ayının yol haritası üçlü zirvede çizilecek. Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano, ikinci yarının kadro planını görüşmek için bir araya gelecek. Görüşmede İtalyan çalıştırıcının yönetime ilettiği talepler ele alınacak. Hangi bölgelere öncelik verileceği ve adaylar arasından kimlerle temasa geçileceği bu buluşmanın ardından netleşecek.

ÖNCELİK İKİ BÖLGEDE

Italıano’nun savunmadaki ilk tercihi sol ayaklı bir stoper. Orta sahada ise Salih Özcan’ın yükünü hafifletecek, temposuyla öne çıkan bir oyuncu arıyor. Joe Willock ile Nicolas Raskin, bu bölge için değerlendirilen isimler arasında. Özen de teknik heyetin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmaları toplantıda aktaracak. Öncelikler belirlendikten transfer için start verilecek.