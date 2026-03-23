Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Siyah-Beyazlı kulübün transfer planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sercan Dikme'ye konuşan Adalı, yaz transfer döneminde en az 3, en fazla 6-7 transfer planladıklarını söyledi. Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz" diye konuştu. TOPLANTI PLANLANDI Öte yandan Siyah-Beyazlı kulübün 1 numarası, çarşamba günü için teknik heyet ile bir toplantı planladıklarını belirtti. Kritik toplantıda transfer için yol haritasının çizilmesi bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.