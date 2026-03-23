Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Siyah-Beyazlı kulübün transfer planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Sercan Dikme'ye konuşan Adalı, yaz transfer döneminde en az 3, en fazla 6-7 transfer planladıklarını söyledi.
Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek yıla dair minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Planlamamıza şimdiden başladık. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ile yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz" diye konuştu.
TOPLANTI PLANLANDI
Öte yandan Siyah-Beyazlı kulübün 1 numarası, çarşamba günü için teknik heyet ile bir toplantı planladıklarını belirtti. Kritik toplantıda transfer için yol haritasının çizilmesi bekleniyor.