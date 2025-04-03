TFF PFDK, Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL para cezası verdi.

Beşiktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Beşiktaş A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile

cezalandırılmasına, (oyçokluğu). Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlılar ayrıca, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef alan bir sosyal medya paylaşımında da bulundu.