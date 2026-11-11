Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Anderson Talisca'nın yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullanarak transfer haberlerini yalanladı.
Fenerbahçe'nin eylül ayı başında Al-Jazira'ya gönderdiği Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş tarafından yeniden Türkiye'ye getirilebileceği iddia edilmişti.
Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı takımda toplam 80 maça çıkan futbolcu, 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.