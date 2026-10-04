Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yaptığı konuşmada ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

Adalı, "Rakiplerimizin bir iki oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarına verdiği maaşları karşılaştırın, bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz" dedi.

'BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.

Adalı'nın konuşmasının satır başları şöyle:

"Bugün burada Beşiktaş'ımız için daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Dün Mali Genel Kurul'da bizlere olan güveni gösteren ve güç veren üyelerimize teşekkür ediyorum.

"Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışacağız."

"Basketbol takımı sponsorluğu için görüşmelerimiz sürüyor. Seçiciyiz. Kısa sürede sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize katkı sağlayacağız."

"Forma sırt sponsorumuz TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp konuyu netleştireceğiz."

"Kartal Yuvası'nın her noktasında iyileştirmelerimiz devam edecek. Stat tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkaracağız."