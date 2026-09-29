Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, "Sabah erken saatlerde duydum haberi. Adli bir konu olduğu için üzerinde konuşmam hiç doğru olmaz. Başından beri adalete güveniyoruz. Beşiktaş olarak çıkıp iki senedir söylediğimiz şey şu: 'Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz." dedi.

"ADALET GELSİN İSTİYORUZ"

Serdal Adalı, "Futbolun düzgün ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Bizim için isim çok önemli değil. Türkiye'de de hakemlik konusunda MHK'yi yönetecek çok iyi hocalarımız ve eski hakemlerimiz var. Yeter ki düzgün bir yönetim gösterilsin. Adalet gelsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAHA İÇİNDE OYNANAN FUTBOL İSTİYORUZ"

Adalı, "Her maçtan sonra hakemlerden, hakem hatalarından bahsetmekten biz de hiç hoşnut değiliz. Beşiktaş olarak saha içinde oynanan ve saha içinde biten bir futbol istiyoruz. İnşallah son gelişmelerden sonra Türk futboluna adalet gelir." dedi.

Serdal Adalı, "Geçtiğimiz senelerde Beşiktaş çok zor günler geçirdi. 3-4 tane başkan değiştirdik, teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı haksızlıklar bizim camiada çok çabuk unutuldu." diye konuştu.