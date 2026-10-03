Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kulüp Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda yaptığı konuşmada MHK ve Ferhat Gündoğdu'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

''TARİH BEŞİKTAŞ'I BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKARDI''

Adalı, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik. Alanyaspor ve Amedspor maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların, şu an nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz.

Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden, Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı.

Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu. Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun.

Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz! Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağlanırsa, Beşiktaş şampiyon olacaktır." dedi.

KADRO VE GELİR HEDEFLERİ

Adalı, kulübün kadro değerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra üzerine para vererek "Yeter ki git" diyeceğimiz oyunumuz kalmadı. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyuncularına sahip. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Doğru zamanlarda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini yaratan bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye'de olmayan bir vizyon ile yönetilecek."