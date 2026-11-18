Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde transfer planlaması ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, transferde mali konuların kendileri için engel olmadığını söyledi.

Camianın beklentilerini bildiklerini belirten Adalı, "İşin parasal kısmı bizim için bir engel değil. Yeter ki Beşiktaş için uygun olan ismi bulalım. Gider alırız" dedi.

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Geçen hafta Önder hoca ve Italiano ile transfer toplantısı yaptıklarını anlatan Adalı, bu görüşmelerin genellikle 15 günde bir tekrarlandığını belirtti. Liglerin başlamasının ardından çalışmalara yaklaşık bir ay ara verdiklerini, sonrasında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Devre arası transferlerinin zor ve pahalı olduğuna dikkat çeken Adalı, teknik heyetin talepleri doğrultusunda daha önce yetiştiremedikleri transferleri tamamlamaya çalışacaklarını ifade etti. Adalı, yapılacakların ve isimlerin netleştiği tablonun gelecek hafta ellerinde olacağını belirtti.

Belirli bir bölge için eksik tanımı yapmadıklarını söyleyen Adalı, sakatlık dönemlerinde sorun yaşamamak adına nasıl oyuncular alınması gerektiğini konuştuklarını anlattı. Adalı, 32-33 oyuncu değiştirip 20 yeni oyuncu getirerek zirveye yakın bir takım oluşturmanın kolay olmadığını dile getirdi.

'HOCANIN BİR YERE DE GİTMEYE NİYETİ YOK'

Italiano'nun sözleşmesine ilişkin de konuşan Adalı, "Vincenzo Italiano'nun 1.5 sene daha kontratı var. Hocanın bir yere de gitmeye niyeti yok. Hoca Beşiktaş'ı, Beşiktaş da hocayı sevdi" ifadelerini kullandı.

Takımda yararlı olmadığını düşündükleri bir futbolcu bulunmadığını belirten Adalı, bir oyuncunun ayrılmak istemesi halinde durumu değerlendireceklerini söyledi. Yabancı kontenjanına ilişkin planlama yaptıklarını ve gereken noktalara transfer yapılacağını belirten Adalı, göndermek istedikleri oyunculardan oluşan bir listelerinin olmadığını vurguladı.

Teknik heyet ve futbolculara yönelik hakaretlere de tepki gösteren Adalı, "Sadece Beşiktaş'ın hocasına değil, Beşiktaş'ın futbolcusuna da kimsenin hakaret etme hakkı yok" dedi.

ITALIANO'NUN İSTEDİĞİ OYUNCU İÇİN OCAK MESAJI

Italiano'nun özellikle istediği bir oyuncuyla görüşmelerin sürüp sürmediği sorulan Adalı, isim vermedi. Sözleşmesi bitecek oyuncuyla ocak ayından itibaren görüşme hakları bulunduğunu belirten Adalı, anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceğini söyledi.

Bu oyuncunun teknik direktörün talebi olduğunu ifade eden Adalı, alternatiflerinin de bulunduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.