Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, İngiltere'de de yankı buldu. Adalı, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock'u ocak ayında transfer etmek istediklerini belirterek, "Hocamız Willock'u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada" ifadelerini kullanmıştı.

''BUNU HER GÜN DUYUYORUM''

Bu açıklamaların ardından Newcastle United cephesinden resmi bir yanıt geldi. İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre, Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Adalı'nın sözleriyle ilgili bir soruya gülerek yanıt verdi. Jaissle, "Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz" dedi.

''BİZİM AÇIMIZDAN ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK''

Alman teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Jaissle, "Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Newcastle United formasıyla 7 maça çıkan Joe Willock, 442 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.