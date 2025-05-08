Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurul öncesinde düzenlenen yönetim kurulu tanıtım toplantısında camiaya seslendi. Görevde geçirdiği 4 ayı değerlendiren Adalı, hem kulübün mevcut mali durumu hem de gelecek projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'ARTIK O KAOTİK DÖNEMLERE DÖNMEYECEĞİZ'

Adalı, göreve geldikleri ilk günden bu yana tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Sportif ve mali açıdan umutsuz bir tablo vardı. Kurumsallıktan uzaklaşmış, itibar kayıpları yaşanmıştı. Biz bu süreçte popülist söylemlerden uzak durduk ve sadece işimize odaklandık. Bugün artık Beşiktaş’ta yeni projeler, finansal bağımsızlık gibi konular konuşuluyor. Sadece 4 ayda bu noktaya geldik, artık o kaotik dönemlere dönmeyeceğiz” dedi.

TARİHİ SERMAYE ARTIŞI

Adalı, kulüp tarihinde gerçekleşen en büyük sermaye artışına imza attıklarını belirtti. "1.4 milyar TL’lik gelirle tarihimizin en yüksek tutarlı borç ödemesini gerçekleştireceğiz. Tüm geliri Bankalar Birliği’ne aktararak borç yükümüzü azaltıyoruz. Bu sayede UEFA Uyum Anlaşması’na uygun hale geldik, TFF harcama limitlerinde de elimiz güçlendi" diye konuştu.

'KEŞKE DAHA FAZLA DESTEK GÖREBİLSEYDİK'

Adalı, bu süreçte bazı hayal kırıklıkları yaşadığını da dile getirerek, “Keşke Beşiktaşlı iş insanlarından daha fazla destek görebilseydik. Belki de geçmişteki güven kayıpları yüzünden geri durdular. Ama şimdi birlik olma zamanı. Bugün kenetlenmeyeceksek ne zaman kenetleneceğiz?” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER YOLDA

Beşiktaş’ın mali yapısını düzeltmek adına gayrimenkul projelerine ağırlık vereceklerini söyleyen Adalı, “Yeni İstanbul Havalimanı yakınlarında yaklaşık 100 dönümlük bir arazinin kulübümüze tahsisi için önemli bir aşama kaydettik. Bu alanda altyapı tesislerimizi kurmayı planlıyoruz. Mevcut tesislerimize ek olarak da yeni iş birlikleri ve tahsislerle Beşiktaş’a önemli yatırımlar kazandıracağız” dedi.

'DENEYİMLİ KALİTELİ OYUNCULAR GETİRECEĞİZ'

Yeni sezon kadro planlamasına ilişkin konuşan Adalı, “Türk oyuncular, Avrupa tecrübesi olan futbolcular ve uluslararası yeteneklerden oluşan bir yapı kurmak istiyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç olan bölgelere transfer yapılacak. Takım içinde mali dengelere büyük önem vereceğiz. En az üç transfer dönemi boyunca planlı ilerleyeceğiz. Artık sürdürülebilir başarı peşindeyiz” açıklamasında bulundu.

'BEŞİKTAŞLILAR ASLA VAZGEÇMEZ'

Son olarak camiaya birlik mesajı veren Adalı, “Özlediğimiz Beşiktaş’ı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Denk bütçelerle yönetilen, büyüyen bir kulüp için çok çalışıyoruz. Bu kulübe hizmet etmiş tüm isimlerin yeniden kenetlendiği günleri görmek istiyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.