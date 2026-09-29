A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1, Fransa'ya ise 1-0 yenildiği maçların ardından milli takımın kadrosuna yönelik öneriler gündeme geldi. Yorumcu Serdar Ali Çelikler, NEO Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın Leipzig'de forma giyen Brezilyalı santrfor Romulo'yu kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

Çelikler, milli takımın kadro tercihlerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan'da siyahi santrfor gördüm abi dün. Biraz da bu işler lazım, bunu genel bir tartışma olarak ortaya atayım. Romulo'yu biz niye milli yapmıyoruz abi? Brezilya da kullanmıyor."

ROMULO KİMDİR?

24 yaşındaki Brezilyalı golcü Romulo, daha önce Göztepe'de forma giydi. Göztepe'deki performansıyla dikkat çeken Romulo, 20,5 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya'nın Leipzig ekibine transfer oldu.

Romulo henüz herhangi bir milli takımda forma giymedi.