İçişleri Bakanlığı, "sermaye piyasası kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aranan Serdar Altınbaş'ın yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Altınbaş'ın söz konusu suçlardan uluslararası seviyede arandığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalanmasının sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.