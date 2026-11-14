Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, sarı-lacivertliler için "Tek eksiği şampiyonluklar" değerlendirmesinde bulundu. Aktif futbol hayatını kısa süre önce noktalayan 36 yaşındaki eski milli savunmacı, A Spor'a yaptığı açıklamalarda kariyerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

Son yıllarda Galatasaray'ın daha başarılı dönemler geçirdiğini kabul eden Aziz, Fenerbahçe'nin yerini ayrı tuttuğunu belirtti. Sarı-lacivertlileri bir dünya kulübü olarak nitelendiren eski futbolcu, şunları söyledi: "Fenerbahçe'de oynarken bunu bir kez daha hissettim. Hani 'Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür' derler ya, gerçekten de öyle. Tek eksiği şampiyonluklar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten çok farklı. Şampiyonluklar da gelmeye başlarsa önünde kimsenin durabileceğini sanmıyorum."

INTER TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Aziz, Bursaspor'da oynadığı dönemde Avrupa'dan birçok teklif aldığını ve Inter'e transfer olmaya çok yaklaştığını anlattı. Kulüpler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle transferin gerçekleşmediğini, ardından Galatasaray'a imza attığını söyledi.

Daha sonraki süreçte de Avrupa seçeneklerinin bulunduğunu belirten Aziz, buna rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını ifade etti.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Futbolu bıraktığını resmen duyuran eski stoper, kariyerine saha kenarında devam etmek istediğini belirtti. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayamadığını hatırlatan Aziz, hedefini şu sözlerle açıkladı: "Nasip olursa futbolcuyken yaşayamadığım o şampiyonluğu, bir gün Fenerbahçe'de antrenör olarak yaşamak isterim"