Son olarak İran ekiplerinden Persepolis’te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun, transfer döneminin son günlerinde Süper Lig’e dönüş yaptı. Adı bir süredir Bursaspor ile de anılan 33 yaşındaki deneyimli golcü, tercihini Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor’dan yana kullandı.

Resmi Açıklama Geldi

Kocaelispor Kulübü, transferi resmi olarak duyurdu. Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli Forvetin Kariyeri

Türkiye’de daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giyen Serdar Dursun, Süper Lig’de yeniden gol arayacak.