Gaziantep FK forması giyen Serdar Dursun, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'le kendisini kıyasladı. HT Spor'a verdiği röportajda Osimhen'i ligin en iyi forveti olarak nitelendiren Dursun, son vuruşlarda ise kendisini daha başarılı bulduğunu söyledi.

Dursun, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'inkinden daha iyi. Zaten istatistikler ortada."

"RÜZGARI TERSE ÇEVİRECEĞİZ"

Takımının sezona iyi başladığını ancak son 6 maçın kötü geçtiğini belirten Dursun, iki teknik direktör değişikliği yaşadıklarını ve milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel'i uzun zamandır tanıdığını söyleyen Dursun, "Volkan Demirel'in ayrı bir karizması var. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Allah utandırmasın. Volkan Demirel, çok pozitif bir hoca. Şehir belki bize çok inanmıyor ama rüzgarı terse çevireceğiz." dedi.

"İSMAİL HOCA'NIN ÜZERİNE GEREKSİZ GİDİLDİ"

Eski takımı Fenerbahçe'nin durumunu da değerlendiren Dursun, İsmail Hoca'nın kötü başlamadığını savunarak, "Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni bir sürecin başladığını belirten Dursun, Emre Belözoğlu için ise "Emre Belözoğlu, hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.