Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası, çiftçi üzerinden elde ettiği faiz gelirini kısa sürede 3'e katladı.



AKP'ye yakın gazete ve televizyon kanallarının satın alınması için verdiği cömert kredileri geri almamasıyla tartışma konusu olan banka, son olarak şarkıcı Serdar Ortaç'ın zamanında ödeyemediği kredi borcu için kolaylıklar sağlamasıyla gündem olmuştu.





Katıldığı bir televizyon programında Ziraat Bankası ile arasında yaşananları anlatan Serdar Ortaç, "Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası 'Sen Serdar Ortaç'sın... Seni mahkemeye verir miyiz evlat?' dedi ve borcumu 8 ay erteledi" şeklinde konuşmuştu.



Ortaç'ın borcunu ertelemede cömert davranan Ziraat Bankası, çiftçiye verdiği kredilerde ise kemerleri sıkı tutmayı sürdürüyor. Binlerce çiftçi, ürettiği mahsulü arzu ettiği fiyata satamadığı için kredi taksitlerini ödemekte güçlük yaşarken, kredi borcunu zamanında ödemeyen çiftçiler banka tarafından hızlıca haciz işlemlerine sevk edilmekte.



ÇİFTÇİ DARA DÜŞTÜKÇE ZİRAAT BANKASI CEBİNİ DOLDURDU



Satış fiyatı üretim maliyetinin bile altında kalan çiftci borç kıskacında.



Ziraat Bankası’ndan elde edilen veriler çiftçinin harap durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bankanın çiftçilere kullandırdığı ihtisas kredileri 1 trilyon lirayı aştı. İhtisas kredilerindeki artış yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Borcunu ödeyemeyen çiftçi yeniden yapılandırdı.



3 milyar 32 milyon TL olan yeniden yapılandırılmış çiftçi kredilerinin tutarı, 13 milyar 783 milyon TL’ye yükseldi. Çiftçi dara düştükçe banka kazandı. Banka, yılın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr açıklarken net faiz gelirini de yüzde 71,8 artırarak 213,7 milyar TL’ye çıkardı. Ziraat Bankasının faiz gelirleri ve karı artmaya devam ederken, çiftçi ise tarlasını satacak hale geldi.