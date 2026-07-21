Türk müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, yeni klip çekiminde yaşadığı zorluklarla dikkat çekti. Bir süredir tedavi gören Ortaç, klip çalışması sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastanede 30 gün boyunca tedavi gördüğünü açıkladı. ''KLİP ÇEKİMİNDE ZOR ANLAR YAŞADI'' Daha önce sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın, yeni klip çekimindeki görüntüleri dikkat çekti. MS hastalığı nedeniyle ağrılar yaşadığını belirten şarkıcı, çekimleri oturarak tamamladı. ''AYAKLARIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA'' Sağlık durumuyla ilgili konuşan Ortaç, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim, 3-5 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

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