Uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, bu kez babalık üzerine yaptığı itirafla dikkat çekti. Günaydın’dan Gökhan Gökduman’ın haberine göre, Ortaç çocukluk yıllarını anlatırken sert bir baba figürüyle büyüdüğünü açıkladı.

''BABAM OSMANLI ERKEĞİYDİ''

“Benim babam tam bir Osmanlı erkeğiydi. Çocuklarını çok severdi ama bize karşı sertti. Çok da dayağını yedim.”

''OTORİTESİZ YETİŞEN ÇOCUK OLMAZ''

Ortaç, babasının otoriter tutumunun kendisi için önemli bir ders olduğunu da dile getirdi:

“İyi ki bize öyle davranmış, ne kadar haklı olduğunu şimdi idrak ediyorum. Otoritesiz yetişen çocuklardan hiçbir şey olmaz.”

İÇİNDE UKDE KALAN HAYALİ

Özel hayatına dair duygusal açıklamalar yapan Ortaç, baba olmayı çok istediğini ancak bunu gerçekleştiremediğini söyledi:

“Baba olmayı çok isterdim ama olmadı.”



2014 yılında evlendiği manken Chloe Loughnan’dan 2019’da anlaşmalı olarak boşanan Ortaç, kısa süreli başka bir ilişki yaşadıktan sonra özel hayatını geri planda tutuyor.