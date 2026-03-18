Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu ile şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski pozları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan karelerde Ortaç, Ayanoğlu’nun omzuna yaslanırken ellerini öperken görülüyordu. Bu paylaşımlar, aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

''KAÇ YIL GEÇTİ ÜSTÜNDEN''

Ancak Cansel Ayanoğlu, pozların yeniymiş gibi tekrar gündeme getirilmesine sert tepki gösterdi. Ünlü yarışmacı, “Yine ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz. Kaç yıl geçti üstünden. Doğru olmadığını açıklamıştım” ifadelerini kullandı.

Ayanoğlu, sosyal medyada çıkan yorumlara da yanıt verirken, olayın yanlış anlaşılmaması için açıklık getirdi. Bu tepki, hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.