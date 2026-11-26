Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıldır süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, İstanbul'da düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

ORTAÇ'TAN ŞAŞIRTAN SORU: "NE BULDUN BU HERİFTE?"

Ünlü isimlerin katıldığı gecede müzik ve eğlence ön plana çıkarken, sahne alan Serdar Ortaç'ın çiftle yaşadığı diyalog davetlilere keyifli anlar yaşattı. Ortaç, Derya Uluğ'a dönerek, "Ne buldun bu herifte?" diye sordu.

"ÇOK YETENEKLİ"

Uluğ ise eşine yönelik soruya, "Yakışıklı, merhametli ve çok yetenekli" sözleriyle karşılık verdi. Çiftin mutluluğunu paylaştığı gecede, Derya Uluğ'un tercih ettiği gelinlik de davetlilerin ve sosyal medyanın dikkatini çeken detaylar arasında yer aldı.