İrlandalı model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Birlikte olduğu mimar Fergus Hennessy ile evlilik yolunda ilerleyen Loughnan, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düşen ünlü modelin haberi, Serdar Ortaç ile evli olduğu dönemde yaşanan çocuk açıklamalarını ve ayrılık sürecini yeniden akıllara getirdi.

GEÇMİŞTEKİ ÇOCUK TARTIŞMALARI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Serdar Ortaç, 2014-2019 yılları arasındaki evlilikleri süresince çocuk sahibi olmak istediğini ancak Loughnan'ın süreci her yıl ertelediğini dile getirmişti. Şarkıcı, o dönem yaptığı açıklamalarda baba olma arzusunu sık sık vurgulamıştı.

Çiftin boşanmasının ardından yaşanan nafaka ve icra süreçleri uzun süre magazin gündeminde yer bulmuştu. Loughnan ise nafaka almadığını ifade ederek eski eşine mutluluk dileklerini iletmişti.