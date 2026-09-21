Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç, sahne öncesi vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayattayken mirasının nasıl paylaşılacağına karar verdiğini belirten Ortaç, vasiyetini hazırladığını ve mal varlığının kimlere bırakılacağını belirlediğini açıkladı.

Ortaç, mirasının büyük bölümünü uzun süredir birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve yıllar önce hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını söyledi.

KADİR İNANIR'I ÖRNEK ALDI

Daha önce yaptığı açıklamalarda da çocuk sahibi olmadığını belirten Ortaç, “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, vasiyetini hazırlama kararında Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek aldığını da belirtti.