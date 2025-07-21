Dillerde dolanan şarkılarıyla yıllardır Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alan Serdar Ortaç, son yıllarda ise yaşadığı sağlık problemleri ile gündem oluyor.

Uzun zamandır MS hastalığı ile mücadele eden 55 yaşındaki sanatçının tedavisinde gelişme görülürken, ünlü sanatçı son açıklamaları ile umutsuz bir tavır sergileyerek hayranlarını üzdü.

Ortaç, sağlık durumuna ilişkin "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" ifadelerini kullanırken, mirasını kime bırakacağına yönelik de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OLAYLI VASİYETİNİ DUYURDU

Ortaç, açıkladığı mirasında mallarını herhangi bir yakını ya da akrabasına bırakmazken, “Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten.” şeklinde konuştu.