"Beste fabrikatörü" olarak tanınan Serdar Ortaç, müzik kariyerindeki 31 yılı özel bir organizasyonla taçlandırdı. Ünlü sanatçının unutulmaz şarkılarının seslendirildiği gecede hem geçmiş kariyerini değerlendiren Ortaç hem de emeklilik iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU GECE 31 SENENİN ÖZETİ VAR"

Özel gece öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, organizasyonun kendisi için anlamını anlattı.

Ünlü sanatçı, "Bu gece için 'Sanatçıları çağırın, sürprizler yapın. Yüzlerce şarkın var. Herkes bir şarkını söyler' dediler. Biz de böyle bir gece yaptık" ifadelerini kullandı.

Gecenin 31 yıllık müzik yolculuğunun bir özeti olduğunu belirten Ortaç, organizasyonda emeği geçenlere ve sahne alan meslektaşlarına teşekkür etti.

SAHNELERİ BIRAKACAK MI?

Uzun süredir müzik kariyerine devam eden Serdar Ortaç, emeklilik iddiaları hakkında da konuştu. Sahneleri bırakması için tek bir şartı olduğunu söyleyen sanatçı, konser teklifleri geldiği sürece müziğe devam edeceğini belirtti.

Ortaç, "Ben daha gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Konser teklifi gelmezse ancak emekli olurum. Teklifler geldiği sürece sahnede olmaya devam edeceğim" sözleriyle kariyer planını açıkladı.

31 YILLIK MÜZİK YOLCULUĞUNU KUTLADI

Serdar Ortaç'ın kariyer kutlaması gecesinde birçok sanatçı sahne alarak ünlü şarkıcının eserlerini seslendirdi. Ortaç'ın müzik dünyasında geçen 31 yılı, düzenlenen özel geceyle bir kez daha gündeme geldi.