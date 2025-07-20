Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son açıklamasıyla sevenlerini endişelendirdi.

Zaman zaman yaşamına ilişkin olumsuz açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, bu kez daha da umutsuz bir tavır sergiledi.

Sağlık durumuyla ilgili olarak da Ortaç, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, mirasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, bu konuda şunları söyledi:

"Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."