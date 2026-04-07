Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serdar Ortaç, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Ortaç, takipçileriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yayın sırasında duygusal anlar yaşayan sanatçı, "Yakında ölüp gideceğim" diyerek vasiyetini açıkladı.

ESERLERİNE SAHİP ÇIKILMASINI İSTEDİ

Ortaç, eserlerine sahip çıkılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın."

Sanat hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaştığını da belirten Ortaç, "Beni bitirmek isteyen çok oldu ama ayaktayım. Tam 35 yıldır bu sektörde varım ve hâlâ devam ediyorum" dedi.

Konuşmasının ilerleyen bölümünde ise "Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın" diyerek hayranlarından şarkılarını yaşatmalarını bir kez daha rica etti. Bu samimi ve duygusal açıklamalar, sevenlerini derinden üzdü.