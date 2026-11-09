Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Maslak'ta sahne almadan önce Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtladı. Türk pop müziğinin en iyi erkek sanatçılarının sıralandığı anket hakkında konuşan Ortaç, kendisine verilen sıraya esprili bir yorum getirdi.

“BENCE BİR NUMARA BENİM”

Ankette Tarkan birinci, Serdar Ortaç ikinci, Kenan Doğulu ise üçüncü sırada yer aldı. Sıralama hakkındaki düşüncesi sorulan Ortaç, “Bence bir numara benim, sonra Tarkan... Espri yapıyorum tabii, kendimi bire koymam” ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEK İSTİYOR

Uzun zamandır yalnız olduğunu da belirten Serdar Ortaç, önceliklerini şöyle anlattı: “Önce sağlığıma dikkat etmem lazım, ayakta durabilmem için. Sonra şarkı yazmaya devam etmem lazım. Ondan sonra aşk.”