Harbiye Açıkhava’da gerçekleşen konserde Serdar Ortaç, yıllardır yaşadığı yürüme zorluğunu aşarak sahneye tek başına çıktı.

“Eskiden bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm” diyen sanatçı, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüdüğü anlarla seyircilerden dakikalarca alkış aldı.

'SİGARA, ALKOL, KUMAR... HEPSİNİ BIRAKTIM'

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ortaç, hayatında köklü değişiklikler yaptığını belirtti. Sigara, alkol ve kumarı tamamen bıraktığını açıklayan sanatçı, “Yeni bir sayfa açtım. Vücuduma ve ruhuma iyi gelen şeylere odaklandım” dedi.

'ÖNCELİĞİM SAĞLIĞIM VE ŞARKILARIM'

Kuliste annesi Nesrin Ortaç ile duygusal anlar yaşayan Serdar Ortaç, aşk hayatıyla ilgili sorulara net bir yanıt verdi: “Aşk artık bana göre değil. Önceliğim sağlığım, sahnem ve şarkılarım.”