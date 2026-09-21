Şarkıcı Serdar Ortaç, bir otelde sahne aldığı sırada vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlediğini hatırlatan Ortaç, kendisinin de mirasını şimdiden yazdığını söyledi.

Ortaç, vefatının ardından mal varlığının kimlere kalacağını da açıkladı.

MİRASINI KİMLERE BIRAKACAK?

Serdar Ortaç, mirasını başta yanında çalışanlar olmak üzere geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını ifade etti.

Uzun süredir birlikte çalıştığı kişileri de vasiyetinde düşündüğünü belirten Ortaç, kendisinin ardından mirasın nasıl paylaşılacağına ilişkin kararın bu kişiler arasında şekillendirilmesini istediğini söyledi.

“HAYATTAYKEN MİRASIMI YAZDIM”

Kadir İnanır'ın yaptığı gibi hayattayken mirasını yazdığını belirten Serdar Ortaç, vefatından sonra geride bırakacağı mal varlığının paylaşımı konusunda kararını verdiğini ifade etti.

SERDAR ORTAÇ'IN BOĞAZ MANZARALI EVİ MERAK KONUSU OLDU

Serdar Ortaç'ın vasiyet açıklamasının ardından geçmişte yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. 2023 yılında Ortaç, açıklamasında “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı. sahip olduğu gayrimenkuller de merak edilmeye başlandı. Şarkıcının 2016 yılında 15 milyon TL'ye satın aldığı İstinye'deki evinin günümüzdeki değerinin yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor.

İstanbul'un İstinye sırtlarında bulunan Boğaz manzaralı ev, 750 metrekare arsa üzerine kurulu. Mülkte 8 oda, 4 salon ve 4 banyonun yanı sıra teras ve balkonlar bulunuyor.

Özel tasarım olarak inşa edilen evde ayrıca özel kamera sistemi ve peyzaj alanı da yer alıyor. Serdar Ortaç'ın evine ait görüntüler de vasiyet açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi.