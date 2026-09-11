Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’ın hamile olduğunu açıklamasının ardından sessizliğini bozdu. Loughnan’a iyi dileklerini ileten ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen sorular üzerine geçmişte çocuk sahibi olmak istemediğini ve baba olamamasının nedenini anlattı.

ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN'IN BEBEĞİ İÇİN NE DEDİ?

Chloe Loughnan’ın bebeğini öğrendiğinde ne hissettiği sorulan Ortaç, “Hiçbir şey hissetmedim ama analı babalı büyütsün. Güzel bir şey. Kısmet onaymış” ifadelerini kullandı.

Eski eşi için de iyi dileklerini paylaşan şarkıcı, “İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuşum. Ama önüme bakıyorum. Allah analı babalı büyütsün inşallah” dedi.

“BABA OLMAK İSTEDİM”

Serdar Ortaç’a hayatının herhangi bir döneminde çocuk sahibi olmak isteyip istemediği de soruldu. Ünlü şarkıcı, bu soruya “İstedim tabii” yanıtını verdi.

Neden baba olmadığı sorusuna ise “Bilmiyorum, olmadı işte” diyerek karşılık verdi.

“ÇOK GENÇTİM VE ZIPIR ZIPIRDIM”

Ortaç, gençlik yıllarında çocuk sahibi olmaya hazır olmadığını söyledi. O dönemde karşısına fırsatlar çıktığını belirten şarkıcı, “Çok gençtim ve zıpır zıpırdım. İstemiyordum yani. Yoksa çok şansım vardı” dedi.

Yıllar sonra yaptığı bu açıklamayla baba olamamasına ilişkin kendi bakışını anlatan Ortaç, geçmişte çocuk sahibi olmayı istediğini de dile getirdi.