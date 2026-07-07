Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin euro + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca; Çorum Futbol Kulübü, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ayrıca, Serdar Saatçı ile 5 Eylül 2024 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini duyurdu.