İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
Tutuklananlar arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da yer aldı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., M.F.E., N.S., N.D., S.A., S.G., E.P., G.F.K. ve R.E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
47 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.
Şüphelilerden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Serdar Sandal’ın da bulunduğu 43 kişi adliyeye sevk edilmişti.