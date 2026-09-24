İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Savcılık, Turhan'a Pusula Grubu bünyesindeki şirketler, fonlar, hisse işlemleri ve milyarlarca liralık para hareketleriyle ilgili sorular sordu.

Turhan ise holdingin yatırım ve stratejilerini kendisinin belirlediğini, holding işlemlerinde yetkili olduğunu söyledi.

'DEVİRDEN SONRA PYŞ İLE HERHANGİ BİR ALAKAM KALMADI'

Pusula Portföy Yönetim Şirketini finansal bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurduğunu belirten Serdar Turhan, daha sonra yönetimi Muhammed Yarız ve yeni yönetim kadrosuna devrettiğini belirtti. Şirketi devrettiğinde değerinin 30 milyon lira olduğunu söyleyen Turhan, "Bu devirden sonra PYŞ ile herhangi bir alakam kalmadı, yaptığı işlemlerle ilgili bir bilgim olmadı" dedi.

PKZ FONUNU ŞAHSİ OLARAK ALDIĞINI SÖYLEDİ

Turhan ifadesinde, PKZ fonunu şahsi olarak aldığını, fonda Katılımevim hisselerinin bulunduğunu ve kendi bilgisi dahilinde PYŞ yöneticilerinin bu hisseleri satarak elde edilen nakdi başka fonlarda kullandığını belirtti. Ayrıca temerrüde düşen fonlarda yaklaşık 5-6 milyar lira parasının bulunduğunu öne sürdü.

PYŞ YÖNETİMİYLE HERHANGİ BİR İCRAİ BAĞLANTISININ BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

PYŞ yönetimiyle herhangi bir icrai bağlantısının bulunmadığını söyleyen Serdar Turhan, Pusula PYŞ’nin 30 milyon lira seviyesinden yaklaşık 500 milyar lira büyüklüğe ulaşmasının piyasada konuşulduğunu, buna rağmen SPK’dan herhangi bir uyarı gelmemesinin kendisini rahatlattığını söyledi. Haziran 2026’da şirket yöneticilerine, piyasadaki algıyı beğenmediğini ve “bu kadar büyümenin yerine artık küçülerek yola devam edilmesi gerektiğini” söylediğini kabul eden Turhan, yönetiminde de buna göre küçülme sürecine girdiğini anlattı.

GÜNDOĞDU’DA 3,5 MİLYARDAN 105 MİLYAR LİRAYA ÇIKIŞ SORULDU

Savcılık, Turhan'a Gündoğdu şirketinin Turhan grubuna geçmeden önce yaklaşık 3,5 milyar lira değerinde olduğunu, satın alma sonrasında faaliyet bulunmamasına karşın şirket değerinin 105 milyar liraya yükseldiğini hatırlatarak bunun nasıl gerçekleştiğini sordu. Turhan ise şirketin satın alınmasında “hiçbir şekilde bulunmadığını”, alımı Muhammed Yarız’ın yaptığını söyledi. Ancak aynı cevap içerisinde Gündoğdu için “alma amacımız” ifadesini kullanan Turhan, şirketi enerji ve veri merkezi yatırımlarıyla büyütmeyi planladıklarını anlattı. Ayrıca şirketle ilgili SPK sürecinde kurumla birçok görüşme yaptığını da ifade etti.

MUHAMMED YARIZ’IN SPK CEZASINI BİLDİĞİNİ KABUL ETTİ

Savcılık, Muhammed Yarız’ın daha önce SPK’dan işlem yasağı ve idari yaptırım cezası aldığını bilip bilmediğini de sordu. Turhan, Yarız’ın yaklaşık beş yıl önce ceza aldığını bildiğini, ancak Yarız’ın geçmişte yaptığı hatalardan pişmanlık duyduğunu söyledi. Buna karşılık SPK veya BDDK’dan işlem yasağı alan bir kişinin portföy yönetim şirketi ya da tasarruf finans şirketinde hangi görevleri üstlenebileceğini bilmediğini savundu.

PARA PİYASASI FONUNUN NE OLDUĞUNU ANCAK BİR HAFTA ÖNCE ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılığın Pusula PYŞ’nin para piyasası fonlarındaki paraları kullanarak Katılımevim hisseleri alıp almadığına ilişkin sorusunu cevaplayan Turhan, para piyasası fonunun ne olduğunu ancak bir hafta önce öğrendiğini söyledi. PYŞ’nin yalnızca hisse fonlarının bulunduğunu düşündüğünü belirten Turhan, şirketin nereden ve nasıl borçlandığını bilmediğini belirtti. Buna karşın kredili işlemler yapıldığını bildiğini ve Pusula Holding bünyesinden zaman zaman para yatırdığını da ifade etti.

74,2 MİLYAR LİRALIK BANKA HAREKETİ SORULDU

Savcılık, Turhan’ın 2 Ocak 2024-16 Eylül 2026 tarihleri arasındaki toplam bankacılık işlem hacminin 74 milyar 204 milyon 716 bin 81 lira olduğunu belirledi ve bu hacmin kaynağını sordu. Turhan, görünen tutarın aynı paraların farklı şirketler ve hesaplar arasında dolaşması nedeniyle büyüdüğünü belirtti. İktisat Katılım Bankasının satın alınması sırasında yaklaşık 12,5 milyar lirasının farklı hesaplarda üç ayrı hareket olarak görüldüğünü, bunun işlem hacmini artırdığını anlattı. Savcılığın tespitine göre Turhan’ın toplam 49,5 milyar liralık giden para hareketinin 35,1 milyar lirası yalnızca 2026 yılında gerçekleşti. Aynı dönemde Turhan’ın yüzde 100 pay sahibi olduğu Pusula Finans Holding ile 28 milyar lira, Pusula Yatırım Menkul Değerler ile ise 10,3 milyar lira tutarında karşılıklı para hareketi bulunduğu kaydedildi. Turhan ise söz konusu para hareketlerini şirket alımları, kredi kullanımları ve holding bünyesinde yapılan devirlerle açıkladı.

İSVİÇRE HESABI SORULDU

Savcılık, Turhan’ın 7 Kasım 2025 ve 27 Şubat 2026 tarihlerinde İsviçre’de kendi adına açılmış hesaba toplam 10 milyon dolar gönderdiğini, 24 Ağustos 2026’da ise Edmond de Rothschild Suisse nezdindeki hesaptan kendisine 25 milyon dolar geldiğini belirterek aradaki 15 milyon doların kaynağını sordu. Turhan ise savcılığın önündeki rakamın eksik olduğunu savunarak “Bu rakamların daha fazlası hesabıma geldi. Yaklaşık 90 milyon dolar civarında idi" dedi. Turhan, İsviçre’deki bankanın kendisine yüzde 0,5 faizle İsviçre frangı kredisi teklif ettiğini, bunun karşılığında BIST 30’da işlem gören kendi hisselerini teminat verdiğini söyledi. Kredinin gerçekleşmemesi üzerine teminatların banka tarafından satıldığını ve yaklaşık 90 milyon doların hesabına gönderildiğini öne sürdü. Bu paranın tamamının daha sonra kriz döneminde Pusula PYŞ’ye aktarıldığını belirtti.

3 İŞLEMDE 1 MİLYAR 820 MİLYON LİRA NAKİT PARA YATIRDI

Savcılık Turhan’ın 2026 yılında yalnızca 3 işlemde toplam 1 milyar 820 milyon 342 bin lira nakit para yatırdığını da belirledi. Paranın fiziken nereden geldiği ve kaynağını gösteren belgeler soruldu. Turhan, işlemleri doğruladı ve paranın 'şahsi birikimi' olduğunu söyledi. Ardından bu tutarların, 'arkadaşım diye tabir edebileceğim insanlarla' yaptığı ticari işlemlerde daha önce verdiği paraların geri dönüşü olduğunu belirtti. Turhan bu parayı da hesabına yatırdıktan sonra kriz döneminde PYŞ’ye gönderdiğini söyledi.

TURHAN İLE YARIZ ARASINDA 1,9 MİLYAR TL’LİK PARA TRAFİĞİ

Savcılığa göre, Turhan ile Muhammed Yarız arasında toplam 1 milyar 928 milyon 967 bin 999 lira doğrudan para hareketi gerçekleşti. Yarız’dan Turhan’a 11 işlemde 1 milyar 215 milyon lira, Turhan’dan Yarız’a ise 20 işlemde 713 milyon 493 bin lira para aktarıldı. Turhan bu para hareketlerini Bursa’daki arazi, araç alım-satımı ve diğer ticari işlemlerle belirtti.