ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

İCRA DAİRESİ

2026/254 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/254 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Şereflikoçhisar İlçe, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, 231 Ada, 6 Parsel, 31 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan

Adresi: Yeşilova Mahallesi Elit Life Apt. No:186/BŞereflikoçhisar / ANKARA

Yüzölçümü: 905,42 m2

Arsa Payı: 200/3045

İmar Durumu:---

Kıymeti: 10.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında kayıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02573278