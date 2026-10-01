ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/440 Esas
Sn: Dahili Davalı Nuri Süsel (T.C :27*******54 Muhsin ve Serya oğlu, 1968 doğumlu)
Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2025/440 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Kale mahallesi 729 ada 16 parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.
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