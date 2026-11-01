Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bu kez yıllar içinde kilo vermek uğruna yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ayşe Arman’ın programına konuk olan Serengil, kilo konusunun kendisi için bir travmaya dönüştüğünü söyledi. Bir dönem 42 kiloya kadar düştüğünü belirten ünlü isim, geçirdiği ameliyatların ardından ciddi sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi.

“KİLO BENİM GERÇEKTEN TRAVMAM”

Kilo vermek için ilk olarak mide ameliyatı geçirdiğini anlatan Serengil, daha sonra çocuk sahibi olabilmek amacıyla kullandığı hormonlar nedeniyle yeniden kilo aldığını söyledi. Bu süreçte bebeğini kaybettiğini ve kendisine bir daha çocuk sahibi olamayacağının söylendiğini de belirtti.

Bir televizyon programına başlamadan önce yeniden zayıflamak istediğini ifade eden Serengil, kilo alma korkusuyla gastrik bypass ameliyatı geçirdiğini anlattı.

42 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Ayşe Arman’ın “Bilinçli insansın, bu yola nasıl girdin?” sorusunu yanıtlayan Serengil, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm.”

“KEMİKLERİM ERİDİ, BOYUM 3 SANTİM KISALDI”

Ameliyatların ardından yaşadığı sağlık sorunlarını da anlatan Serengil, safra kesesinin alındığını, midesinin bir bölümünün bulunmadığını ve organlarının birbirine yapışık olduğunu söyledi.

Dumping sendromu yaşadığını belirten ünlü isim, yemeklerden sonra yarım saat uzanmak zorunda kaldığını ifade etti. Serengil, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“42 kiloya kadar düştüm, safra kesem alındı. Alt midem yok. Organlarım birbirine yapışık halde. Dumping sendromu geçirdim hâlâ yemeklerden sonra yarım saat yatırıyorum. Çünkü bağırsağım fazla kesilmiş. Kemiklerim eridi, boyum 3 santim kısaldı, ölüyordum ben.”