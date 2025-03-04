Sanatçı Seren Serengil, 13 Aralık 2024 tarihinde evinin önünde, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün korumalarına ait bir aracın kendisini ezmeye çalıştığını belirterek polis merkezine başvurdu. Serengil, olayla ilgili şikâyetinde, Beykoz'daki ikametinin önünde taksi şoförüyle konuşurken beyaz renkli bir aracın hızla kendilerine doğru geldiğini ve aracı durdurmak için elini kaldırmasına rağmen sürücünün hızını kesmediğini ifade etti.

SERENGİL, ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından güvenlik görevlisine aracın sahibini soran Serengil, aracın Cübbeli Ahmet’in korumalarına ait olduğunu öğrendi. Güvenlik görevlisi, aracın Cübbeli Ahmet’in sokağa çıktığında ona eşlik eden korumalara ait olduğunu ve araçtaki kişilerin polis olduklarını söyledi.

Serengil, olayın ardından polis merkezine başvurdu ve kendisini öldürmeyi göze alacak kişinin Cübbeli Ahmet olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, site içindeki hız sınırını aşan araç sürücüsünden ve azmettiren Ahmet Mahmut Ünlü’den şikâyetçi olduğunu belirtti.

DOSYA 7 GÜNDE KAPATILDI

Seren Serengil’in şikâyeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan soruşturma başlattı. Ancak, soruşturma dosyası 7 gün sonra, 20 Aralık 2024 tarihinde “Kovuşturmaya yer yok” kararıyla kapatıldı.