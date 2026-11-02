Seren Serengil, uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma'ya mirasını bırakmak için koyduğu şartı açıkladı. Ayşe Arman'ın Sahici programına katılan Serengil, çocuğu olmadığını belirterek köpeklerine bakması koşuluyla tüm mal varlığını Tohma'ya bırakacağını söyledi.

Serengil, "Çocuğum yok. Köpeklerime baktığı müddetçe tüm mal varlığım ve mirasım Tohma'nındır." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ÖNCELİK SEVGİLİ DEĞİL KÖPEKLER"

Programda ev yaşamlarını da anlatan Serengil, Tohma'yla ayrı odalarda uyuduklarını belirterek, "Ben yatakta 6 köpekle uyuyorum, şu an öncelik sevgili değil köpekler." dedi.

Gece canı mantı istediğinde Tohma'yı aradığını ve onun da hazırlayıp getirdiğini anlatan Serengil, köpeklerin ihtiyaçları için de sevgilisinden yardım istediğini söyledi. Serengil, "Gece 2'de köpeklerin suyu bittiğinde ben kalkınca köpekler uyanıyor diye yine onu arayıp suyunu değiştirtiyorum." diye konuştu.