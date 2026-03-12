

Uluslararası davetlerde Türkiye’yi temsil eden Sibel Can, Paris’te katıldığı bir etkinlikte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Paylaşımlarda ünlü sanatçının kombini, Paris Moda Haftası’nda Serenay Sarıkaya’nın giydiği tarzla birebir aynıydı.

Hayranlar iki ismin stil benzerliğini yorumlarda tartıştı. Sosyal medyada kısa sürede paylaşım ve beğeni yağmuruna tutulan bu kareler, stil ikilisini yeniden magazin gündemine taşıdı.

SİBEL CAN SOKAK ORTASINDA MAKYAJ YAPTIRDI

Öte yandan, Paris sokaklarında makyaj yaptığı anlarıyla dikkat çeken Sibel Can, o anlarda yanında Serhat Şen ile görüntülendi