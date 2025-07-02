Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından 33. yaşını bikinili fotoğraflarıyla yayınladı. Yanında sevgilisi Mert Demir'in de olduğu fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Demir ise Sarıkaya'nın doğum gününü "İyi ki doğdun fıstığım. Tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biziz" diyerek kutladı. Sarıkaya'nın bikinili pozları ise gündem oldu.

SARIKAYA'DAN BİKİNİLİ DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Yeni yaşını sevgilisi Mert Demir ile tatilde kutlayan Serenay Sarıkaya, bikinili pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Cesur pozlar veren Sarıkaya, Mert Demir'le baş başa 33.yaş günün kutladı.

Demet Akalın, Pınar Altuğ gibi çok sayıda isim de Sarıkaya'nın doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bikinili pozlarından biri hayranlarının da dikkatini çekti.

İŞTE SERENAY SARIKAYA'DAN DOĞUM GÜNÜ POZLARI