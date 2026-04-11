Moda dünyasında ünlü isimlerin aynı tasarımı farklı zaman ve mekanlarda giymesi, sosyal medyada yine gündem oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile Hollywood’un dikkat çeken isimlerinden Barbie Ferreira, aynı elbise tercihiyle karşı karşıya geldi.

İngiliz tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzası taşıyan siyah, korseli ve deri detaylı elbise, ilk olarak Serenay Sarıkaya tarafından bir etkinlikte giyilmiş ve şıklığıyla dikkat çekmişti. Aynı tasarım, daha sonra Los Angeles’ta düzenlenen bir film galasında Barbie Ferreira’nın tercihi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki farklı kıtada, iki farklı ünlü isimde görülen elbise sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Kullanıcılar, “kime daha çok yakıştı?” sorusu etrafında binlerce yorum yaptı.